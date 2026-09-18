Melbourne, Australia. Un hombre murió el viernes a causa del ataque de un tiburón cuando nadaba frente a una playa de una ciudad del oeste de Australia y otros bañistas observaban horrorizados.

Embarcaciones de búsqueda y helicópteros rastrearon exhaustivamente el mar frente a la playa de Sorrento, en los suburbios del norte de Perth, tras el ataque ocurrido a última hora de la mañana, informó la policía en un comunicado. La policía no quiso revelar si se habían encontrado restos de la víctima.

Sin embargo, la policía estaba convencida de que “el nadador murió como resultado del ataque”, agregó la nota.

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Un testigo del ataque, Darrel Haythornthwaite, narró a la televisión Nine Network que la víctima había estado nadando con un amigo, quien quedó traumatizado.

“Me quedé en shock. Quiero decir, lo siento por su amigo. Se ha disculpado y ha dicho: ‘No salvé a mi amigo’”, dijo Haythornthwaite a Nine. “Le dije: ‘No podrías haber hecho nada’”.

Un barco y un helicóptero de la policía patrullan una zona de la playa de Sorrento, en Perth, Australia, el 18 de septiembre de 2026, tras un ataque mortal de tiburón. ( The Associated Press )

Testigos afirmaron haber visto sangre en el agua.

“Mi amiga me dijo: ‘Jac, creo que ha habido un ataque de tiburón’, y miré hacia el océano y pude ver un charco de sangre”, contó Jacqui Rapaic, que estaba caminando por la playa, a la Australian Broadcasting Corp.

Ryan Rowe, que vive en la zona, llegó a la playa poco después y comentó que una persona le había dicho que “alguien había sido mordido por un tiburón”.

“No podía creer que tanta sangre hubiera salido de un cuerpo humano”, dijo Rowe en declaraciones al periódico The West Australian.

Las autoridades cerraron la playa. Los testigos describieron al bañista como un hombre mayor de 60 años, pero la policía no ofreció más detalles.

En un ataque de tiburón separado, un surfista sufrió una grave herida en una pierna el lunes cerca de Geraldton, a unos 400 kilómetros (250 millas) al norte de Perth.

En lo que va de año se han registrado cinco ataques mortales de tiburones en el país.

Tres buzos que practicaban pesca submarina murieron en incidentes con tiburones frente a la costa australiana en el plazo de cuatro semanas entre mayo y junio. En enero, un niño de 12 años falleció en un hospital días después de ser atacado por un tiburón toro en el puerto de Sydney.

Australia ha promediado entre dos y tres ataques letales de tiburón al año desde 2000, según la Base de Datos Australiana de Incidentes con Tiburones, una alianza de la Taronga Conservation Society Australia, la Universidad de Flinders y el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur.