La muerte de Freddy Rodríguez, creador de contenido “fitness” conocido en redes sociales como “Rosado”, ha causado conmoción entre sus de seguidores en Honduras y otros países de Centroamérica.

El influencer, de 34 años, fue encontrado sin vida en una zona rural del oriente hondureño después de haber permanecido varios días desaparecido.

De acuerdo a la información compartida por el medio local Televicentro, el hallazgo ocurrió el pasado 26 de abril en una zona vial ubicada entre las comunidades de El Tablón y Las Ánimas, en el departamento de El Paraíso. Habitantes del sector alertaron a las autoridades tras descubrir un cuerpo completamente calcinado en una zona apartada.

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Las condiciones en las que fue encontrado dificultaron el proceso de identificación. El avanzado deterioro del cadáver y las severas quemaduras obligaron a los equipos forenses a realizar exámenes adicionales y verificar información con familiares del creador de contenido antes de confirmar oficialmente que se trataba de Rodríguez.

Las primeras indagaciones apuntan a que el influencer habría sido víctima de una agresión antes de ser quemado. Además de las lesiones provocadas por el fuego, analistas encontraron rastros de incendio en la zona donde apareció el cuerpo, un detalle que ahora forma parte de las hipótesis que manejan las autoridades sobre un posible intento de ocultar el crimen.

Hasta el momento no se han reportado personas capturadas ni se han informado públicamente sobre sospechosos vinculados al caso. La investigación continúa abierta mientras las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió en los días previos a su desaparición.

Freddy Rodríguez había construido una comunidad digital durante más de seis años gracias a publicaciones relacionadas con entrenamiento físico y hábitos saludables. En plataformas como TikTok e Instagram compartía rutinas de ejercicio y mensajes enfocados en disciplina y constancia.

“Tu cuerpo puede soportarlo todo, es a tu mente a la que debes convencer”, “Yo jamás me rindo” o “Yo sé que tengo cara de karma” son algunas de las frases que compartía con sus seguidores. Tras confirmarse su muerte, los mensajes comenzaron a circular nuevamente en redes sociales acompañados de publicaciones de despedida.

También se conocieron otras reflexiones que el influencer había compartido tiempo atrás. “Nunca te rindas”, escribía en varias publicaciones motivacionales. En otro mensaje expresó: “Me estoy esforzando muchísimo, tiene que valer la pena”, mientras que en otra de sus frases decía: “Gracias a Dios por la salud mental y general, también por la salud de mi madre”.

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Incluso, algunos recordaron una publicación que llamó la atención después de su fallecimiento, en la que escribió: “Mi mayor miedo es morir flaco. Un buen físico despierta envidia”.

¿Cuáles fueron sus últimos mensajes en redes?

Lo último que el creador de contenido compartió a través de su cuenta de Instagram fueron historias en las que se le veía completando rutinas en el gimnasio acompañadas de los mensajes “Focus. Paz” y “Disciplina por encima de motivación”.

La noticia provocó una ola de reacciones entre seguidores, amigos y usuarios de redes sociales, quienes destacaron que tenía “un gran corazón”. Muchos lo describieron como una persona cercana, disciplinada y constante con el mensaje de motivación que transmitía a través de sus videos.

El caso también reavivó el debate sobre la violencia en Honduras. Datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras indican que el país registra tasas superiores a 35 homicidios por cada 100,000 habitantes, una situación que continúa generando preocupación en distintas regiones del territorio hondureño.