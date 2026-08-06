Irán afirma que se encuentra en la etapa final de redacción de un acuerdo con Omán sobre la vía marítima del estrecho de Ormuz, mientras que dos soldados israelíes han muerto en Líbano.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra de Irán y el conjunto de Oriente Medio el jueves.

Irán dice que está cerca de un acuerdo con Omán

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, aifrmó que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz con Omán, que se encuentra al otro lado de la vía marítima, está en la “etapa final” de redacción. En declaraciones el miércoles, indicó que se emitirá un comunicado conjunto “si ciertas partes no obstaculizan este proceso”, en aparente referencia a Estados Unidos.

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Es probable que el acuerdo esté condicionado a que Estados Unidos levante su bloqueo sobre los puertos de Irán.

El estrecho es crucial para el transporte marítimo mundial y el suministro de energía. Antes de la guerra, que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo pasaba por esa vía marítima en la boca del golfo Pérsico.

El jueves, todas las miradas estaban puestas en Estados Unidos a la espera del próximo acontecimiento.