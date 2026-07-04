Teherán. Cientos de miles de dolientes iniciaron el sábado en Teherán el funeral de varios días del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, golpeándose el pecho en señal de dolor frente a la urna de vidrio que contiene su féretro cubierto con una bandera y pidiendo venganza contra Israel y Estados Unidos.

El funeral de Jamenei, que gobernó Irán durante décadas antes de morir a los 86 años en un ataque aéreo el 28 de febrero en los primeros momentos de la guerra, podría darle un impulso a la teocracia del país y a su hijo y nuevo líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei.

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Eso es particularmente importante mientras Irán intenta aprovechar su control sobre el estrecho de Ormuz en negociaciones con Estados Unidos para un fin permanente de la guerra, y mientras aún persiste la preocupación de que Israel pudiese atacar de nuevo.

10 Fotos La ruta marítima mantiene en tensión a gobiernos y mercados.

Durante la ceremonia, el principal negociador de Irán emitió una advertencia a Francia y al Reino Unido por sus comentarios sobre la posibilidad de enviar patrullas conjuntas en la vía fluvial, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que en tiempos de paz solía pasar una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural.

Los dolientes lloraron al ver el féretro de Jamenei junto a los de sus familiares que también murieron en el ataque aéreo, y algunos coreaban: “¡Nuestra palabra es una! ¡Venganza! ¡Venganza!”. Algunos llevaban pancartas y banderas, mientras que vallas publicitarias en diversas partes de la ciudad mostraban la imagen de Jamenei. Multitudes de hombres se golpeaban el pecho rítmicamente en señal de duelo, una práctica común en los funerales chiíes.

“El imán Jamenei era nuestro corazón, nuestro padre, nuestro todo”, expresó Masoumeh Mohammadi. “Todavía no puedo creer que lo martirizaron. No descansaremos hasta vengar su muerte”.

Ataúdes exhibidos en la Gran Mezquita de Mosalla

Un escenario al aire libre instalado en la Gran Mezquita de Mosalla se parecía al estrado desde el que Jamenei solía pronunciar sus discursos en una husainía, dentro de su complejo en el centro de Teherán. Una silla como aquella en la que solía sentarse mientras pronunciaba sus sermones, con un micrófono en un soporte y una pequeña mesa a su lado. Justo encima colgaba una imagen del fallecido líder supremo, el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien murió en 1989.

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El funeral tuvo escenas caóticas mientras millones abarrotaban la ceremonia de duelo y el trayecto al cementerio. La muerte de Jamenei, apenas la segunda vez que Irán pierde a un líder supremo desde la Revolución Islámica de 1979, ocurrió en febrero y dio a las autoridades más tiempo para prepararse.

El sábado, voluntarios rociaron agua para refrescar a las multitudes en el calor del verano, mientras puestos afuera ofrecían comida y bebida. Hombres y mujeres se congregaron por separado dentro de la Gran Mezquita de Mosalla después de ser revisados con detectores de metales y registros corporales. Policías armados con fusiles de asalto montaban guardia en las calles circundantes. Muchos se quedaron afuera en la calle, descansando bajo la sombra de los árboles porque la ciudad había cerrado.

Los féretros de familiares del ayatolá muertos estaban colocados debajo del suyo, que tenía su turbante negro encima, lo que lo identificaba como un descendiente directo del profeta Mahoma. Entre los muertos está la esposa de Moytabá Jamenei, cuya posible aparición en el funeral seguía sin estar clara. Según informes, resultó herido en el ataque que mató a su padre.

“Asistimos al funeral para demostrar que todos estamos comprometidos a defender nuestro país y nuestra religión”, manifestó Alí Kazemi, quien llegó desde la ciudad noroccidental de Tabriz, a unos 530 kilómetros (330 millas) de Teherán.

El funeral comienza mientras EE. UU. celebra sus 250 años

Irán eligió el 4 de julio, el mismo día que Estados Unidos festeja 250 años de su fundación, para iniciar el funeral. Aunque las autoridades no reconocieron la coincidencia, las multitudes en la ceremonia en Teherán corearon: “¡Muerte a Estados Unidos!”, retomando un grito que ha sido común en Irán desde la Revolución Islámica de 1979, la toma de la embajada estadounidense y la crisis de los rehenes. También gritaron: “¡Muerte a Israel!”.

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“Le propinamos una paliza tremenda a Irán”, expresó el presidente estadounidense Donald Trump en un discurso pronunciado al mismo tiempo en Dakota del Sur, frente al Monte Rushmore. “Están desesperados por llegar a un acuerdo. Les dimos una semana libre para un funeral”.

El presidente estadounidense no fue olvidado en Teherán. En la multitud en la Gran Mezquita de Mosalla, varios dolientes sostenían una gran bandera que decía: “#KillTrump”.

Mientras avanzaba la ceremonia, el principal negociador de Irán, Kazem Gharibabadi, criticó una declaración conjunta emitida durante la noche por el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron, que sugería que sus fuerzas armadas estaban listas para patrullar el estrecho de Ormuz.

El control del estrecho ha sido un importante punto de influencia para Irán, que ha sugerido que quiere cobrar a las embarcaciones que lo atraviesen, trastocando décadas en las que el mundo lo ha considerado una vía fluvial internacional.

“La seguridad de Ormuz corresponde a los estados costeros; los creadores de crisis rendirán cuentas por las consecuencias de su aventurerismo”, escribió Gharibabadi en X. “Esta es una advertencia seria”.

Jamenei será enterrado el jueves en Mashhad

El cuerpo de Jamenei será trasladado a ciudades de Irán y del vecino Irak. Las autoridades han cerrado calles, el espacio aéreo y la vida cotidiana por el luto, que terminará el jueves cuando sea enterrado en el santuario del imán Reza en Mashhad, el lugar de nacimiento de Jamenei.

Las autoridades no ofrecieron de inmediato una cifra de asistencia al evento del sábado, en el que las multitudes entraban y salían de la Gran Mezquita de Mosalla y de las calles circundantes. Otras ciudades de Irán también celebraron ceremonias de duelo.

El domingo está prevista una oración por los muertos en la Gran Mezquita de Mosalla. El lunes, los cuerpos serán llevados por las calles de Teherán, lo que probablemente atraerá a grandes multitudes.

“Estoy aquí para despedirme de mi amado líder Alí Jamenei”, expresó entre lágrimas Hananeh Mousavi, de 27 años, que asistió al funeral junto con su madre. “Nunca esperé ver un día así. Ojalá yo hubiera muerto antes de esta tragedia”.