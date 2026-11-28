El influencer brasileño Gabriel Félix murió a los 29 años tras sufrir una súbita descompensación física mientras jugaba fútbol con sus amigos en Campinas, São Paulo, Brasil.

Según The Latin Times, los servicios de emergencia llegaron al lugar, pero no pudieron salvarle la vida. Le sobreviven su prometida, Isabelle Abreu, su hija Amelie, de 3 años, y millones de seguidores que seguían su día a día en internet.

Isabelle, quien también es influencer, compartió una serie de fotos en Instagram y escribió: “Siento un dolor que jamás imaginé. Gabriel es el amor de mi vida, mi alma gemela. Y este amor fue tan grande que se materializó en Amélie, la parte más hermosa de nuestra historia. Les pido oraciones en este momento. Que Gabriel sienta todo el amor que sentimos por él, y también el cariño de tantas personas que han seguido nuestra historia”.

La pareja se conoció durante la pandemia a través de redes sociales mientras vivían en diferentes estados brasileños. Se mudaron juntos en 2021 y se comprometieron durante un viaje en 2025.

Gabriel publicaba contenido de su vida de padre. Ese mismo día del colapso, posteó un divertido video con su hija.