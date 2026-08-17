Milán. Un turista estadounidense murió tras ser alcanzado por un rayo en el monte Etna, en Sicilia, cuando hacía senderismo en el volcán más grande de Europa tras un período de intensa actividad, informaron el lunes los bomberos italianos.

El hombre, de 29 años y procedente de Kansas, fue rescatado en helicóptero después que el rayo lo impactara la noche del domingo en un área expuesta y árida. Posteriormente, personal médico certificó su muerte. Su nombre no se hizo público.

El hombre fue encontrado a unos 1,400 metros (casi 4,600 pies) en la zona de Rocca Capra.

Las autoridades han cerrado zonas de la ladera del volcán a los excursionistas debido a la prolongada actividad del Etna —que obligó a cerrar el aeropuerto de la cercana Catania durante la mayor parte de la semana pasada—, pero no estaba claro si se encontraba en una de esas zonas.

Autoridades señalaron que, en las últimas décadas, más personas han muerto en el Etna por rayos que por actividad volcánica. Las últimas muertes relacionadas con erupciones ocurrieron en 1987.