Nueva York. El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril por primera vez en casi seis semanas después de que ataques contra instalaciones petroleras y barcos en Oriente Medio amenazaran una cadena de suministro ya debilitada.

El contrato más negociado para un barril de crudo Brent, el referente internacional, cerró en 97.89 dólares antes de subir brevemente por encima de los 100 dólares a primera hora del miércoles.

Cuando los precios del petróleo se disparan, también suben los precios de la gasolina, el diésel y el combustible de aviación. Eso puede aumentar el costo de viajar y el de los productos que deben transportarse con rapidez, como los alimentos frescos, o enviarse a largas distancias, como los muebles y los electrodomésticos.

Los mercados reaccionaron después de que el ejército de Estados Unidos informara que atacó cinco petroleros iraníes en respuesta a intentos de ataques con misiles contra un buque de guerra de la Marina, y después de que ataques de un grupo rebelde hutí respaldado por Irán provocaran incendios en instalaciones petroleras en Arabia Saudí.