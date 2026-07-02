Miami. La tormenta tropical Douglas se formó el miércoles en el océano Pacífico, informaron los meteorólogos estadounidenses.

La tormenta estaba en el mar y no representaba ninguna amenaza para tierra firme, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Douglas se encontraba unos 1,925 kilómetros (1,195 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, México.

Sus vientos máximos sostenidos eran de alrededor de 65 km/h (40 mph) con ráfagas más fuertes. La tormenta se desplazaba hacia el norte a 11 km/h (7 mph), informó el centro, y agregó que se esperaba un giro gradual hacia el noroeste a finales de esta semana.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 150 kilómetros (90 millas) desde el centro. Se esperaba que Douglas se debilitara de manera progresiva a partir del jueves.