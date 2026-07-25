Los últimos incendios forestales en el sur de Europa esta semana han desplazado a más de 250,000 personas, incluidas unas 70,000 que fueron desalojadas en el centro de España. Un hombre murió en Manises, según informó el municipio en su página de Facebook, la primera víctima mortal hasta el momento en los incendios.

En Francia, el gigantesco camión cisterna A400M sobrevoló la zona a baja altura, dejando una larga estela de retardante de color ocre sobre los bosques azotados por la sequía en el suroeste, mientras los bomberos en tierra combatían las llamas que, según temían las autoridades, podrían extenderse hacia la ciudad vinícola de Burdeos.

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Los organizadores de la carrera y la policía de París anunciaron el domingo una vigésimo primera y última etapa del Tour de Francia, el evento deportivo anual más famoso del país, que se celebrará con una duración reducida, debido a la enorme presión que dos grandes incendios en el suroeste están ejerciendo sobre los servicios de emergencia.

Los ciclistas del Tour correrán el domingo dentro de París, en lugar de partir de Thoiry, al oeste de la capital, en un circuito de 89 kilómetros (55 millas), un tercio menos que los 133 kilómetros (82.5 millas) previstos inicialmente. Parte del dispositivo de seguridad de la carrera se destinará a “reforzar las labores de respuesta en las zonas afectadas por los incendios forestales”, según el comunicado que anuncia las “medidas excepcionales necesarias ante esta situación”.

El cambio de viento genera preocupación en Burdeos.

Ante la previsión de que los vientos cambien de dirección de oeste a este el sábado por la tarde, lo que podría acercar las llamas a Burdeos, los bomberos y las autoridades cavaron zanjas, utilizaron retardantes y tomaron otras medidas para contener el fuego, según declaró el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, quien predijo una batalla “larga y muy difícil”.

Indicó que el incendio se encontraba a unos 30 kilómetros (20 millas) al oeste de la ciudad y que perdió intensidad durante la noche. El prefecto de la región de Gironda, a la que pertenece Burdeos, afirmó que el incendio se convirtió en una “tormenta de fuego” el viernes, tras haberse iniciado a principios de semana, y advirtió que “sigue siendo peligroso” a pesar de los avances de los bomberos.

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El gobierno movilizó soldados para unirse a los bomberos y envió con urgencia 1.5 millones de mascarillas para protegerse del humo asfixiante. Las autoridades ordenaron el desalojo de las personas situadas entre el incendio y Burdeos, incluyendo zonas de los suburbios occidentales de la ciudad y otros pueblos y aldeas.

El primer ministro Sébastien Lecornu describió los incendios como sin precedentes y afirmó que el incendio de la Gironda se intensificó tanto el viernes que comenzó a generar sus propios vientos. Los equipos de bomberos se reforzaron con la incorporación de cientos de soldados y se enviaron máscaras respiratorias para filtrar las partículas de humo potencialmente tóxicas a los afectados, añadió Lecornu.

En Burdeos, las autoridades acogieron a miles de personas desalojadas, ofreciéndoles comida y refugio en un centro de exposiciones, y el alcalde de la ciudad declaró que podría equiparse para acoger hasta 10,000 personas si fuera necesario. El aeropuerto de la ciudad informó que permanecía abierto, pero que sus servicios de autobús y tranvía estaban suspendidos.

Se enviaron órdenes de desalojo con alertas especiales a los teléfonos móviles, declaró la prefecta de la Gironda, Sophie Brocas. Añadió que el incendio había destruido unas 140 viviendas en la región.

La magnitud de los incendios forestales tomó por sorpresa a las autoridades

El avión de transporte militar francés A400M, especialmente adaptado para la lucha contra incendios, se convirtió en una nueva y poderosa herramienta en la batalla. Se unió a al menos otros 18 aviones y helicópteros de lanzamiento de agua y retardante que, según Núñez, fueron desplegados en la región de la Gironda, trabajando por turnos en los cielos llenos de humo.

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La virulencia de los incendios forestales en Francia y España, avivada por las altas temperaturas y los efectos a largo plazo del cambio climático, tomó por sorpresa a los bomberos y a las autoridades.

Los bomberos en España dijeron que los incendios se propagaron con tanta rapidez y violencia que no pudieron ser combatidos directamente. En Francia, algunas personas incluso huyeron en barco cuando las llamas arrasaron pueblos turísticos de la costa atlántica.

“Nunca habíamos visto nada igual”, dijo Javier Organista, residente de El Tiemblo, al oeste de Madrid, donde el fuego calcinó un famoso castaño. “Cuando vimos las llamas entrar en nuestro pueblo, rodeándonos, dejándonos prácticamente sin salida, todos los vecinos nos unimos para intentar detener su avance”.

“Es realmente triste”, añadió.

El cambio climático intensifica los incendios

España desplegó 2,600 bomberos, policías y otros servicios de emergencia en dos incendios al oeste de Madrid, con el apoyo de 19 aviones cisterna y helicópteros.

Francia desplegó 1,400 bomberos en el incendio de la Gironda y cientos más en otro incendio forestal más al sur, en la región de las Landas.