Teherán. Irán calificó este viernes de “piratería estatal” la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero que transportaba crudo venezolano en el Caribe y aseguró que Washington debe rendir cuentas por esa acción.

“La acción de la Marina de Estados Unidos contra un buque comercial que transportaba petróleo venezolano cerca de las costas de Venezuela es piratería estatal”, denunció en un comunicado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

El diplomático enfatizó que “invocar leyes internas estadounidenses y sanciones ilegales no pueden justificar ni cambiar la naturaleza ilegal de este robo armado en el mar”.

Baghaei agregó que la confiscación de buques comerciales pertenecientes a otros países constituye “un desprecio al derecho internacional y una violación de los principios que garantizan la seguridad y protección de la navegación internacional”, y recalcó que Estados Unidos debe rendir cuentas por su acción.

Además, advirtió sobre las consecuencias que este tipo de actos podrían tener para la paz, la seguridad y el comercio internacional.

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas venezolanas, elevando la tensión entre Washington y Caracas, que se mantiene desde agosto por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper, que navegaba bajo falsa bandera de Guyana, fue incautado por orden de un juez estadounidense debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Irán, uno de los principales aliados de Venezuela, ha denunciado repetidamente la “actitud intimidatoria”, “intervencionista” y “peligrosa” de Washington hacia Caracas en los últimos meses.

El miércoles, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a quien reiteró su apoyo ante las “provocaciones hostiles” de Estados Unidos.