Nairobi. Una mujer de 65 años murió este martes al ser atacada por un tiburón mientras nadaba en una popular playa del sureste de Sudáfrica, en la ciudad de KuGompo, confirmaron las autoridades y un testigo.

“Se ha confirmado que esta mañana tuvo lugar el ataque de un tiburón en Orient Beach, lo que resultó en un trágico suceso”, señaló en un comunicado en la red social Facebook el gobierno de la municipalidad de Buffalo City, en la provincia del Cabo Oriental.

“Las playas de Orient Beach y Eastern Beach permanecerán cerradas hasta nuevo aviso (...) Se insta a los bañistas a extremar las precauciones y a abstenerse de entrar al agua en las playas afectadas”, añadió.

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Un amigo de la víctima y testigo de los hechos que forma parte de la asociación de nadadores habituales a la que pertenecía la mujer confirmó su edad y explicó a la cadena de televisión pública SABC que a la fallecida le gustaba nadar por su cuenta y eso era lo que estaba haciendo cuando indicó a sus compañeros que se encontraba en apuros.

Tras acercarse a ella y sacarla del agua, este testigo identificó dos mordiscos, uno en el muslo y otro en la parte superior del brazo.

Otro de los miembros del grupo, que es un sanitario, trató de atender a la víctima, aseguró la misma fuente, pero la mujer fue declarada muerta poco después en la propia playa.

Según este amigo, además, la mujer habría llevado consigo un dispositivo magnético usado para ahuyentar a tiburones, pero parece que no habría funcionado.

Según recoge la prensa local, la portavoz provincial del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés), coronel Siphokazi Mawisa, informó de las fuerzas de seguridad han puesto en marcha una investigación para esclarecer los hechos.

La larga costa sudafricana tiene una historia documentada de ataques de tiburones y, según el programa sudafricano de seguridad y conservación de escualos Shark Spotters, el país ha registrado 248 ataques no provocados de estos animales desde 1905, la mayoría de ellos en el Cabo Oriental.