A pesar de que hace ocho días se reportó el terremoto de magnitud 7.4 que afectó a municipios como Pereira en Colombia, una nueva y grave situación acaba de originarse en este municipio, uno de los más golpeados por la emergencia.

Una vivienda de tres pisos se desplomó de manera repentina en la calle 26, entre las carreras 10 y 11, en el centro de la ciudad de Pereira.

Las personas caminaban con normalidad cuando, de repente, se escuchó un estruendo y una nube de polvo cubrió la zona, lo que obligó a los transeúntes a huir para evitar que los escombros les cayeran encima.

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“Se vino, se vino, se desplomó. La gente es terca, se les dijo”, se escucha en un video mientras la gente corre afanadamente.

Las autoridades verificaron si dentro del inmueble había personas, pero al parecer ser ya se había la orden de desalojo por el riesgo de desplome.

Este hecho evidencia que varias edificaciones de Pereira, así como de sectores del Valle del Cauca, parte del Eje Cafetero y el Chocó, mantienen sus estructuras debilitadas y representan un alto riesgo para quienes aún las habitan.

“Buenos días, se acaba de desplomar una casa en la calle 26, entre 10 y 11; se acaba de desplomar”, dicen en las redes sociales.