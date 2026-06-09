Cargos por homicidio negligente fueron radicados hoy por el fiscal Ángel Pérez Sánchez a Josef Febres Fortier y ⁠María Rivera Delgado, ambos de 22 años, por la muerte de su bebé de dos meses de edad que fue dejado 14 horas sin atender.

La madre del bebé enfrenta otro cargo de maltrato por negligencia.

Surge de la investigación de la agente Karla M. Millán Pastrana, que el 29 de julio de 2024, la pareja se encontraba en su apartamento mirando series en la televisión y dejaron desatendido al infante y sin darle alimento por espacio de 14 horas.

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No fue hasta el otro día que se percataron que el bebé no respondía y llamaron al Sistema de Emergencias 9-1-1. El pequeño fue trasladado al hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina donde fue certificada su muerte.

La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto y les señaló fianza de $100,000 a cada uno, informó el director de la División de Homicidios, teniente José C. Padín Fernández.

Las autoridades fueron alertadas de las condiciones en las que se encontraba el bebé, identificado como Justin Jasef Febres Rivera, al mediodía del 30 de julio de 2024, en el apartamento del edificio 52 del residencial Sabana Abajo, en Carolina, donde vivía con sus padres.

La vista preliminar fue señalada para el 18 de junio.