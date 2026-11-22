Cargos por maltrato y maltrato mediante amenaza, de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica fueron radicados a Tomás Rivera Agosto, de 50 años y vecino de Cataño.

Según la investigación realizada por policías del Distrito de Cataño, el viernes, 20 de noviembre, a las 11:45 de la mañana, se reportó una querella de violencia de género en ese municipio.

La querellante, de 51 años de edad, alegó que su pareja, con quien lleva 29 años de relación, se encontraba agresivo, la amenazó de muerte e insultó con palabras soeces, siendo arrestado.

Tomás Rivera Agosto, enfrenta cargos por violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía )

La prueba se presentó ante la jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $30,000, la cual no prestó.

El imputado fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar.