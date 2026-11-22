Una turista resultó con heridas de gravedad tras sufrir un accidente al caer de un carrito de golf en la tarde de ayer, sábado, en el kilómetro 4.1 de la carretera PR-201, en la finca Victoria del barrio Puerto Real, en Vieques.

Los sucesos, que se encuentran bajo investigación de las autoridades, se reportaron a eso de las 5:00 p.m., cuando Caoiha Stafer, de 30 años y residente en New York, fue encontrada inconsciente en el área verde.

Transitaba como pasajera en un carro de golf marca Onward, color azul, del año 2026, que fue alquilado y era manejado por su novio, Colin Tierney Murray, de 36 años, quien reside en San Juan.

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Paramédicos le dieron los primeros auxilios y fue transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vieques, donde fue estabilizada.

Debido a su condición, la perjudicada fue trasladada en una avioneta desde Vieques hasta el aeropuerto de Ceiba, para posteriormente ser llevada en ambulancia hacia el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde recibe atención médica especializada.

El agente Luis Osorio Acosta, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo, continúa con la investigación. El conductor fue detenido y se le hizo la prueba de aliento mediante muestras de sangre tras diligenciar una orden de allanamiento del tribunal.