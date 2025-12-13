El hombre sospechoso de haber matado el pasado jueves a su compañero de trabajo en los predios del condominio Altos de Escorial, en Carolina, fue ingresado a prisión anoche, tras no pagar $1 millón de fianza que le impuso la jueza Rebecca Vera, del Tribunal de Carolina.

El acusado fue identificado por la Policía como Alfredo Torres Vizcarrondo, de 28 años y residente de Carolina.

Ficha policiaca de Alfredo Torres Vizcarrondo, de 28 años y residente de Carolina. ( Suministrada )

El informe policiaco detalla que “según la investigación realizada, el 11 de diciembre de 2025, a eso de la 1:00 de la tarde, en el condominio Altos de Escorial, en Carolina, Torres Vizcarrondo le realizó varios disparos a Natanael Neftalí Rivera Rosa, de 28 años, causándole la muerte en el acto”.

Ambos trabajaban para una compañía de jardinería y laboraban en el mencionado condominio cuando ocurrió el incidente.

Por los hechos, Torres Vizcarrondo fue acusado de asesinato en primer grado, disparar un arma de fuego en un lugar público, así como apuntar y disparar un arma de fuego, en violación a la Ley de Armas de Puerto Rico.

La prueba fue presentada ante la jueza, quien determinó causa para arresto y señaló una fianza global de $1 millón. No prestó la suma, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el 29 de diciembre.

El agente Christian Rodríguez Cordero, de la División de Homicidios de Carolina y los fiscales Kristia Díaz Pérez y Mario Rivera Geigel investigaron.