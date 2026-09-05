Cargos por agresión sexual a una menor y actos lascivos fueron radicados el viernes en el Tribunal de Caguas contra un vecino de Juncos.

El imputado fue identificado como Jorge A. Cay Martínez, de 36 años y quien, de acuerdo con una querella presentada en su contra, habría cometido los actos contra una menor, que actualmente tiene 13 años, entre los años del 2015 al 2024.

El caso fue llevado ante la juez Yarissa Santiago, del Tribunal de Caguas, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a $200 mil, la que Cay Martínez no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

La agente Brenda López, adscrita a la división de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas investigó los hechos y consultó el caso con la fiscal Ines Escobales Sánchez, quien instruyó la radicación de los cargos criminales.