Las autoridades informaron que una mujer que fue reportada desaparecida hoy en el área de Aguadilla, se encuentra bien y a salvo.

Tessielene Martínez Acevedo de 35 años y residente de San Sebastián, llegó a las instalaciones de la Comandancia de Aguadilla acompañada de un familiar en la tarde de hoy, luego que su imagen e información sobre su desaparición trascendieran públicamente.

La mujer, cuyo paradero se desconocía desde el domingo, fue reportada desaparecida por su esposo, Erick Andrade Baquedario, quien informó que salió de su apartamento ubicado en el residencial Andrés Méndez Liciaga en San Sebastián y no regresó.

El agente Luis Pérez Badillo, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla investigó los hechos.