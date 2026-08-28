Una mujer de 71 años murió por inhalación de humo y quemaduras tras desatarse un incendio durante la madrugada de hoy, viernes, en su residencia ubicada en el sector Archilla, del barrio Gato, en Orocovis, confirmó la Policía.

La investigación concluyó que el fuego fue accidental, ocasionado por desperfectos mecánicos en un abanico de pedestal que se encontraba en el área del dormitorio.

Según el informe preliminar, una llamada alertó a agentes del distrito de Orocovis sobre un incendio en una vivienda cerca de las 12:45 a.m., en la carretera PR-155, kilómetro 31.9 interior.

Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron una residencia de concreto en llamas y, una vez extinguido el fuego, en su interior, hallaron a la adulta mayor fallecida, la cual fue identificada como Eneida Iris Morales Burgos.

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De acuerdo con la entrevista inicial a Miguel A. Colón Santiago, de 90 años, pareja de la fallecida, este estaba durmiendo cuando escuchó una explosión que lo despertó, logrando salir de su hogar.

De inmediato llamó a la hija de su pareja, quien a su vez notificó al nieto que fue el que se movilizó al lugar a toda prisa para intentar salvarla, pero ya el fuego se había propagado.

El comandante de área de Aibonito, teniente coronel Luis Hernández, indicó que el nieto de la víctima fue quien llamó al cuartel de la Policía y la estación de bomberos.

“Lo que le informó (al nieto) el esposo de su abuela es que él escuchó una explosión y se despertaron, se percata del incendio y logra salir rápidamente de la casa, es un señor de 90 años y lamentablemente la señora no pudo salir de la residencia”, detalló Hernández.

Un inspector de Incendios del área de Aguadilla junto al personal de la División de Explosivos investigaron la escena.

También estuvieron a cargo de la pesquisa, el agente Alex Torres, del distrito de Orocovis; el agente José Vázquez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito; personal de la División de Servicios Técnicos, los Negociados del Cuerpo de Bomberos y Emergencias Médicas, junto con la fiscal Lourdes Cruz.