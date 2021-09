El licenciado Jaime Barceló, rechazó hoy que la entrevista que concedió su cliente, el púgil Juan Manuel López Rivera, a un programa de televisión durante el cual envió un mensaje a su expareja Andrea Ojeda Cruz, quien es la víctima del caso de violencia de género que este enfrenta, sea parte de una estrategia de defensa.

Esa fue su reacción luego de que la Fiscalía del Distrito de Caguas radicara hoy una moción para solicitarle al tribunal que revoque el privilegio de libertad provisional del deportista por violar las condiciones de la fianza, según lo instruyó el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli.

Barceló se amparó en el privilegio abogado-cliente y no reveló si López Rivera le notificó o consultó sobre la entrevista que realizó ayer, martes, en el programa Día a Día.

“La entrevista, aunque sí te puedo adelantar que de ninguna forma fue parte de la estrategia de defensa, como entra dentro de las conversaciones de abogado-cliente no quiero expresarme en cuanto a eso”, comentó Barceló, quien recién había sido notificándole que la moción radicada será atendida el 21 de septiembre junto con la vista preliminar en la sala del juez Rafael D’Anglada Raffucci.

Fue enfático al indicar que Juanma López no violó la orden de protección lo que implicaría la radicación de un cargo adicional por violación al artículo 2.8 (incumplimiento de órdenes de protección) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, porque considera que si fuera así la fiscalía ya lo hubiese acusado.

“No violó la orden de protección. Nosotros hemos examinado las expresiones y nosotros estamos seguros de que no hubo una orden de protección e incluso también la moción que radica la fiscalía que va dirigida a la violación de condiciones de su fianza. Si vamos a la Regla de Procedimiento Criminal 218 donde se esboza, (que) tiene que haber una comunicación directa con la persona y entendemos que eso no se dio. Fue a través de un medio de comunicación masivo se dirigió al país, se dirigió a su público e incluso lo que buscaba Juanma era un fin muy similar al del ministerio público, que es que tenga espacio para que poder llevar el caso y él enfrentar la justicia”, argumentó el abogado.

Al cuestionarle sobre el contenido de sus expresiones al dirigirse por su nombre a la víctima y no solo hablar sobre su acusación el abogado respondió con la frase pueblerina: “a lo hecho pecho”.

Durante el programa, López Rivera solicitó respeto y espacio para su expareja, pero no hizo una admisión de los hechos ni respondió si estaba arrepentido.

“La Peki, como ustedes la conocen, para mi Andrea es una dama, una excelente mujer, trabajadora, luchadora, que ha estado al lado mío en diferentes ocasiones. En momentos muy difíciles de mi vida ha estado al lado mío y no me ha abandonado y está pasando por un momento muy difícil el cual ella no se merece pasar por esto”, indicó al inicio de la breve entrevista.

Agregó que, tiene la esperanza de una reconciliación.

“Le pido al pueblo de Puerto Rico, al mundo y sobre todo a mis fanáticos que le den espacio, que la respeten, que esperen que este proceso pase, espero en papito dios que este proceso pase pronto, que yo la amo mucho y que esperamos en Dios que cuando esto pase, si está en las manos de él de que nuestra relación continúe así será”, manifestó.

Barceló finalizó diciendo que está preparado para su defensa durante la vista evidenciaria donde demostrará que no hubo violación de sus condiciones porque no habló directamente con la comunicadora.

La comunicadora Andrea Ojeda, quien publicó imágenes en su cuenta de Instagram en la que revelaba que era víctima de un patrón de abuso físico de parte del exboxeador Juan Manuel “Juanma” López Rivera, acudió durante la tarde de hoy a la comandancia de área de Caguas para radicar una querella formal.

El 8 de septiembre, se radicaron siete cargos contra López Rivera por cuatro incidentes de violencia de género contra su expareja, Andrea Ojeda Cruz, quien denunció, a través de sus redes sociales, que fue víctima de un supuesto patrón de agresiones y maltrato por parte del deportista.

Ficha policíaca de Juanma López por caso de violencia doméstica.

Su defensa se allanó a la determinación de causa en la vista de Regla 6 y prestó una fianza de $175,000.00. El campeón de boxeo quedó en libertad con un grillete electrónico y restricción bajo el programa de vigilancia del Programa de Servicios con Antelación a Juicio.

López Rivera fue acusado por los delitos de maltrato físico, sicológico, mediante amenaza y daños a la propiedad, en violación a los artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.