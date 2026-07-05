Un hombre enfrenta cargos criminales de agredir a una mujer en la cabeza con un martillo.

El Departamento de Justicia identificó al imputado como como José Iván Carmona Osorio.

Según la investigación, el crimen ocurrió ayer, viernes, a las 2:00 a.m. en el Residencial Vevé Calzada, en Fajardo.

Se indicó que Carmona Osorio atacó a la mujer con la herramienta, dejándola con heridas graves en la cabeza. En el lugar del ataque estaba el hijo de la víctima, quien tiene 15 años.

“Este caso refleja una agresión de extrema violencia que, además de poner en grave riesgo la vida de la víctima, expuso a un menor de 15 años a un acto profundamente traumático”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres en comunicado de prensa.

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Las fiscales Clarimar Marie Álvarez Carrasquillo y Dairene Santo Domingo Rivera presentaron cargos tentativa de asesinato en primer grado (infracción al Artículo 93(a) del Código Penal), portación y uso de arma blanca (Artículo 6.06 de la Ley de Armas) y maltrato a menores (Artículo 53(a) de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores).

“Hechos como estos exigen una respuesta firme del Ministerio Público. La Fiscalía presentó los cargos correspondientes y sostendrá este caso con la prueba recopilada para que el imputado enfrente las consecuencias que dispone la ley”, dijo Gómez Torres.

La jueza Rebecca Vera Ríos determinó causa para arresto por todos los cargos presentados por la Fiscalía e impuso una fianza de $800,000. La vista preliminar fue señalada para el 14 de julio.

La investigación estuvo a cargo del agente Julio Prado García, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía de Puerto Rico.