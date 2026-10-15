Un empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) enfrenta cuatro cargos criminales por presuntamente apropiarse de una computadora de videojuegos valorada en $1,470.69 en el Walmart de Isabela, informó la Policía de Puerto Rico.

El imputado fue identificado como Pedro Iván Rivera Ortiz, de 44 años y residente de Mayagüez, contra quien la Fiscalía de Aguadilla presentó los cargos el miércoles en el Tribunal de Aguadilla.

Ficha policíaca del imputado, Pedro Iván Rivera Ortiz.
Ficha policíaca del imputado, Pedro Iván Rivera Ortiz. (Suministrada)

Los alegados hechos se reportaron el 17 de septiembre, a eso de las 10:20 a.m. La investigación apunta a que Rivera Ortiz presuntamente se apropió del equipo mientras se encontraba en horas laborables y utilizaba un vehículo oficial de la AAA.

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Rivera Ortiz enfrenta cargos por apropiación ilegal agravada, ratería o hurto de mercancía en establecimientos comerciales, fraude y aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, bajo los artículos 182, 184, 202 y 252 del Código Penal.

La fiscal Jeanevy Avilés Ramírez presentó el caso ante el juez Rolando Matos Acevedo, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $10,000. Rivera Ortiz prestó la fianza mediante un fiador privado, por lo que quedó en libertad hasta la vista preliminar.

La investigación estuvo a cargo del agente Héctor Pérez Ríos, bajo la dirección del comandante del distrito de Isabela, el teniente Carmelo Irizarry Maldonado.