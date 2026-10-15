Un empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) enfrenta cuatro cargos criminales por presuntamente apropiarse de una computadora de videojuegos valorada en $1,470.69 en el Walmart de Isabela, informó la Policía de Puerto Rico.

El imputado fue identificado como Pedro Iván Rivera Ortiz, de 44 años y residente de Mayagüez, contra quien la Fiscalía de Aguadilla presentó los cargos el miércoles en el Tribunal de Aguadilla.

Ficha policíaca del imputado, Pedro Iván Rivera Ortiz. ( Suministrada )

Los alegados hechos se reportaron el 17 de septiembre, a eso de las 10:20 a.m. La investigación apunta a que Rivera Ortiz presuntamente se apropió del equipo mientras se encontraba en horas laborables y utilizaba un vehículo oficial de la AAA.

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Rivera Ortiz enfrenta cargos por apropiación ilegal agravada, ratería o hurto de mercancía en establecimientos comerciales, fraude y aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, bajo los artículos 182, 184, 202 y 252 del Código Penal.

La fiscal Jeanevy Avilés Ramírez presentó el caso ante el juez Rolando Matos Acevedo, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $10,000. Rivera Ortiz prestó la fianza mediante un fiador privado, por lo que quedó en libertad hasta la vista preliminar.

La investigación estuvo a cargo del agente Héctor Pérez Ríos, bajo la dirección del comandante del distrito de Isabela, el teniente Carmelo Irizarry Maldonado.