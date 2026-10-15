Las autoridades identificaron como Reid Hoffman Brendamour, de 33 años y residente del estado de Ohio, al hombre que murió el miércoles tras lanzarse desde una roca hacia el río en el área del charco El Hippie, en Naguabo.

Según la Policía de Puerto Rico, los hechos se reportaron a las 5:48 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una situación en el lugar.

La pareja del turista, una mujer de 30 años que también reside en Ohio, relató que ambos se encontraban compartiendo cuando lo vio lanzarse desde una roca hacia el río. Posteriormente, observó que se sumergió en el agua y no volvió a salir a la superficie.

Personal de Manejo de Emergencias Municipal localizó y removió el cuerpo. Según el informe policial, presentaba una lesión en la cabeza.

El agente Jon Alexander Velázquez Berríos, adscrito al distrito de Naguabo, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al agente Miguel Sánchez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, y al fiscal Miguel García.