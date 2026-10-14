Policías municipales de San Juan investigaron una querella de destrucción, daños y vandalismo de bienes, reportada a eso de las 11:00 de la mañana de hoy, por hechos ocurridos el sábado pasado en el dispensario BWELL Cannabis, ubicado en la calle Magdalena, en Condado.

Según informó la querellante, el 10 de octubre, a eso de las 7:20 de la noche, tres individuos entraron al baño del local y le rompieron el lavamanos.

El valor de los daños no fue estimado.

El policía municipal Henry Fuentes tiene su cargo la investigación.

Por otro lado, en la tarde de ayer, martes, se radicó otra querella similar en las oficinas corporativas de Northbridge University en la avenida Juan Ponce de León, en Hato Rey.

Sin embargo, no se ha establecido algún vínculo entre los casos.

De acuerdo a la información suministrada, alguien le causó daños a una ventana del edificio antes mencionado. Estos daños tampoco fueron estimados.

El policía municipal Juan Delgado investigó el incidente.