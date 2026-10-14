Presa tras presunta agresión a su madre de 80 años en Río Piedras
La vista preliminar quedó señalada para el 26 de octubre.
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La jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, determinó ayer causa para arresto por un cargo de maltrato a persona de edad avanzada contra Mary A. González Casado, de 53 años.
La imputada no prestó la fianza de $10,000, siendo fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.
La investigación de la agente Zuleyka González Cosme, del Precinto de Monte Hatillo, estableció que González Casado presuntamente agredió físicamente a su madre, de 80 años, el 12 de octubre, a eso de las 4:30 de la tarde, en el residencial Las Dalias, en Río Piedras, por motivos no revelados.
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Según el relato del informe de novedades, la adulta mayor recibió un puño en el rostro y su hija la empujó contra una pared, provocando que cayera sobre el suelo y sufriera lesiones faciales.
La perjudicada recibió asistencia médica en el hospital San Francisco y su condición es estable.
Este caso se consultó con la fiscal Barbara Cristina Pérez Santos.
La vista preliminar quedó señalada para el 26 de octubre de 2026.