La adolescente Eimylianis Rubí Bonilla, de 14 años, quien había sido reportada desaparecida en Carolina, fue localizada en buen estado en el sector Toledo de Loíza, informó la Policía de Puerto Rico.

La menor había sido vista por última vez el 25 de septiembre, cuando salió a botar la basura desde su residencia en la urbanización Parque Ecuestre, en el sector Los Carmona, en Carolina, y no regresó.

Su desaparición fue reportada por una tía.

Tras localizar a la adolescente, la Policía dejó sin efecto las labores de búsqueda.