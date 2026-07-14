Una mujer de 32 años enfrenta cargos por presuntamente agredir sexualmente, cometer actos lascivos y maltratar a un menor de edad en hechos ocurridos en San Juan, según informó la Policía de Puerto Rico.

La acusada fue identificada por la Policía como Amanda M. Rodríguez Rivera, residente de San Juan.

Ficha policíaca de la imputada, Amanda M. Rodríguez Rivera, de 33 años y vecina de San Juan. ( Suministrada )

De acuerdo con la investigación de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, los hechos se remontan al 4 de octubre de 2025, cuando Rodríguez Rivera presuntamente incurrió en este patrón contra el menor.

La jueza Alfrida Tomey Imbert Irizarry, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $400,000. Rodríguez Rivera fue ingresada en la cárcel de Bayamón al no prestar la suma.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 28 de julio.

El caso fue investigado por el agente Jesús Santana Soto junto a la fiscal Shana Gould.