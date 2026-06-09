Cargos por grabación ilegal de imágenes y maltrato a menores, fueron radicados contra un vecino de Salinas, que se alega, le tomó videos a una mujer y a su hija de nueve años, mientras utilizaban el baño de su residencia.

El imputado, a quien se le impuso una fianza ascendente a $120 mil, fue identificado como Juan O. Gutiérrez Martínez, de 47 años. Los hechos alegadamente ocurrieron el 22 de mayo del 2026.

El imputado fue llevado ante el juez Ángel Rodríguez, quien encontró causa en todos los cargos, señalando la fianza antes mencionada. Guitierrez Martínez prestó la misma y quedó en libertad. La vista preliminar en su contra fue pautada para el 15 de junio, en el Tribunal de Guayama.