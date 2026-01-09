Libre bajo fianza se encuentra un pastor contra el que se radicaron cargos por actos lascivos contra una menor, seducción, maltrato a menores y tentativa de destrucción de pruebas, por hechos que alegadamente ocurrieron en los predios de la iglesia que pastoreaba en Cidra.

La víctima de los hechos que se le imputan a Edwin Hernández Rodríguez, de 69 años, es una menor de 12 años quien era feligrés de la Congregación Yahweh que éste pastoreaba, en el barrio Ceiba de Cidra.

Los alegados abusos sexuales cometidos por el religioso quedaron al descubierto cuando el padre de la niña inspeccionaba el teléfono celular de ésta, y encontró mensajes de texto del victimario, en los que intentaba seducir a la menor y le pedía que le enviara fotos íntimas. La inspección al teléfono también reveló que el hombre alegadamente cometió actos lascivos contra la menor el 23 de abril del pasado año, en los predios de la iglesia.

El caso fue investigado por la agente Brenda L. López Rodríguez, de la división de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del CIC de Caguas, quien consultó el caso con los fiscales Denis Soto y Natalie Díaz. Hernández Rodríguez fue conducido ante el juez Carlos Capó, del Tribunal de Caguas, quien determinó causa para arresto contra el religioso y le impuso una fianza ascendente a $320 mil, la que prestó, quedando en libertad bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar contra Hernández Rodríguez fue señalada para el 21 de enero.