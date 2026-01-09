El peatón que murió atropellado esta mañana frente a la farmacia San José, ubicada en la carretera 865, en Toa Baja, fue identificado como Pedro Báez González, de 78 años, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, los hechos se reportaron a eso de las 6:30 a.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar al lugar, el conductor de un Toyota Corolla blanco, identificado como Eric Joel López Bernant, alegó que no se percató del septuagenario, quien cruzaba la vía fuera del paso peatonal. La zona, además, tiene poco alumbrado.

La Policía indicó más temprano que, según el conductor, el peatón cruzó de manera repentina.

Báez González sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto.

El agente Javier Estevas, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto a la fiscal Linda Sepúlveda, se hicieron cargo de la investigación.