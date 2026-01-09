La Policía de Puerto Rico identificó a un joven que fue asesinado esta madrugada mientras transitaba en una motora por la carretera PR-1, en Guaynabo.

Según la investigación preliminar, Alejandro Carrasquillo, de 23 años, fue baleado por dos individuos que también se desplazaban en motora, a la altura de la Cooperativa Jesús Obrero, aproximadamente a la 1:05 a.m. La Uniformada detalló que los sospechosos se le acercaron y le realizaron varios disparos.

Carrasquillo transitaba en una motora Yamaha YZ450F negra del año 2021, que uno de los atacantes se apropió tras el crimen. La víctima no tenía expediente criminal.

Relacionadas

  1. Policía intenta localizar a una mujer desaparecida desde mediados de diciembre en Coamo

  2. Fijan fecha para juicio contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts

  3. Wanda Vázquez pide que se anule petición de la Fiscalía federal para que cumpla cárcel

  4. Acusan a cuatro por un doble asesinato ocurrido en el 2018 en Naguabo

  5. Queda bien retrata’o sospechoso de robarle dinero a ciudadano en predios de hospital

Las autoridades investigan el móvil del asesinato. El agente Jorge Meléndez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quedó a cargo de la pesquisa junto a la fiscal Linda Sepúlveda.