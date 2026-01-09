Identifican a joven asesinado en Guaynabo mientras transitaba en motora
Dos individuos que también iban en motora se le acercaron y le dispararon.
La Policía de Puerto Rico identificó a un joven que fue asesinado esta madrugada mientras transitaba en una motora por la carretera PR-1, en Guaynabo.
Según la investigación preliminar, Alejandro Carrasquillo, de 23 años, fue baleado por dos individuos que también se desplazaban en motora, a la altura de la Cooperativa Jesús Obrero, aproximadamente a la 1:05 a.m. La Uniformada detalló que los sospechosos se le acercaron y le realizaron varios disparos.
Carrasquillo transitaba en una motora Yamaha YZ450F negra del año 2021, que uno de los atacantes se apropió tras el crimen. La víctima no tenía expediente criminal.
Las autoridades investigan el móvil del asesinato. El agente Jorge Meléndez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quedó a cargo de la pesquisa junto a la fiscal Linda Sepúlveda.