La Policía intenta localizar una mujer de 61 años, cuyo paradero se desconoce desde el 16 de diciembre.

Sin embargo, no fue hasta ayer que los familiares de la mujer, vecina de Coamo, reportaron su desaparición a las autoridades. Esta fue identificada como Sara Santiago Ortiz. Santiago Ortiz fue vista por última vez en el callejón Don Fano de Coamo, donde reside.

La mujer fue descrita como de tez blanca, cinco pies, dos pulgadas de estatura, 135 libras de peso, ojos color marrón y cabello color negro. La última vez que fue vista, vestía una camisa de manguillos color crema con líneas negras, un mahón largo color azul, calzado deportivo color blanco y una gorra color crema.

Si usted ha visto a Santiago Ortiz o conoce su paradero, puede comunicarse al 787-343-2020, o al 787-793-1234, extensiones 2463 o 2464.