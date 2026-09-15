Las autoridades radicaron cargos en ausencia por explotación financiera de adultos mayores, contra una pareja que se alega realizaron varias transacciones bancarias, utilizando la tarjeta de un octogenario cuyo paradero se desconoce desde el año pasado.

Los imputados fueron identificados por el Departamento de Justicia como Lino A. Flores Negron, y Julia Vélez, quienes son hijo y nuera de Lino Andrés Flores Ramos, de 80 años, y vecino de las parcelas Vieques de Loiza, y quien fue reportado desaparecido el 21 de julio del 2025.

Según la investigación realizada por la agente Lianis Martínez, adscrita a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, entre el 11 y el 15 de julio del año pasado, Flores Negrón y Vélez Algarín hicieron uso de la tarjeta de débito de Flores Ramos. Por estos hechos, el fiscal José Aponte presentó cargos en ausencia por maltrato a personas de edad avanzada contra ambos. La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa por los delitos imputados y expidió las órdenes de arresto contra ambos, con una fianza ascendente a $50,000.

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“Las personas de edad avanzada merecen respeto, protección y seguridad, particularmente de quienes forman parte de su entorno más cercano. Resulta especialmente preocupante que, mientras una familia debía estar enfocada en localizar a un adulto mayor desaparecido, dos de sus propios familiares hicieron uso de sus recursos económicos. Desde el Departamento de Justicia continuaremos actuando con firmeza ante cualquier conducta dirigida a aprovecharse económicamente de nuestros adultos mayores y utilizando las herramientas que provee la ley para protegerlos”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, en declaraciones escritas.

Las autoridades solicitaron también la colaboración del público para dar con el paradero de Flores Negron y Vélez Algarín. Cualquier información que pueda ayudar a las autoridades a dar con su paradero puede ser canalizada comunicándose al 787-343-2020.

Mientras, las autoridades también mantienen la pesquisa abierta sobre la desaparición de Flores Ramos. Aunque su desaparición fue reportada en julio del año pasado, la familia de Flores Ramos desconoce su paradero desde el 31 de junio de ese mismo año. La última vez que el octogenario fue visto, vestía mahón azul, camisa y calzado deportivo.

Si tiene información sobre el paradero de Flores Ramos, puede comunicarse al 787-343-2020, o al 787-793-1234, extensiones 2463 o 2464. También puede llamar al CIC de Carolina, al 787-257-7500 extensión 1610.