La División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, en coordinación con los fiscales Josenid Orozco Velázquez e Iván De Jesús, realizaron una investigación que culminó en la radicación de un cargo por apropiación ilegal agravada, a Jonuel Díaz Torres, de 30 años y vecino de Bayamón.

Según la investigación del agente José Rivera Padró, entre el mes de julio al 26 de agosto 2020, el imputado cambió cinco cheques del estímulo de la Pandemic Unemployment Assistance (PUA) por la cantidad de $25,440, aunque la prueba obtenida fue de un solo cheque por $11,388, utilizando números de seguro social inventados.

Jonuel Díaz Torres, fue acusado de un cargo de apropiación ilegal por fraude al PUA. ( Suministrada por la Policía )

La prueba se presentó ante la jueza Rebecca Vera Ríos, del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $35,000, la cual fue diferida mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).

La vista preliminar quedó pautada para el 27 de agosto.