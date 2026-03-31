La fiscal Jennifer Cancio formuló hoy un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada, contra Felicita Martínez de 57 años, por hechos ocurridos el 11 de enero, en la calle Comerío en Bayamón.

De acuerdo con la investigación realizada por el agente Daniel Ortiz, la mujer se presentó a la residencia del perjudicado de 75 años para cobrarle un dinero de la renta, que éste se negó a pagarle, explicando sus razones.

La imputada, presuntamente se molestó y lo agredió con sus manos en diferentes partes del cuerpo, lo mordió en una de sus manos y lo continuó agrediendo con una sombrilla.

La jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señalándole una fianza de $50,000 la cual no prestó siendo ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el 14 de abril.