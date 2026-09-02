Aerostar Puerto Rico, operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), desactivó esta tarde los protocolos de emergencia y seguridad tras recibir una alerta del piloto del vuelo Frontier 2082, procedente de Atlanta, que alegó que había una situación sospechosa en el vuelo.

Según las autoridades un pasajero inadvertidamente movió un panel en el baño y quedaron expuestos unos cables, que resultaron ser parte del avión.

Luego de una rigurosa inspección de la aeronave por parte de la Policía de Puerto Rico y personal de su Unidad de Explosivos, las autoridades levantaron la alerta.

La inspección concluyó sin que se identificara alguna amenaza o situación que representara un riesgo para los pasajeros, la tripulación o las operaciones del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), informó Aerostar en un comunicado de prensa.

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Personal de la División de Explosivos tras inspeccionar una situación sospechosa con cables en un vuelo de Frontier Airlines procedente de Atlanta. ( Suministrada por la Policía )

El aeropuerto continúa sus operaciones con normalidad.

La nave, con 152 pasajeros y siete miembros de la tripulación, aterrizó sin contratiempos en el SJU. Los equipos de rescate y emergencia del aeropuerto, junto con las autoridades pertinentes, se encontraban preparados para atender la situación al momento de su llegada en un área distante.

Como parte de la respuesta, personal de la Unidad de Explosivos de la Policía de Puerto Rico y unidades K-9 se movilizó al lugar y una vez se desalojó el avión procedieron a trabajar con una situación sospechosa.

Los pasajeros fueron desalojados de la aeronave de manera ordenada y sin incidentes, conforme a los procedimientos de seguridad establecidos.