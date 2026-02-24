Agentes adscritos a la División de Inteligencia de San Juan, junto a la Unidad Motorizada de San Juan, realizaron varias intervenciones anoche en la barriada La Perla, en el Viejo San Juan, logrando ocupar sustancias controladas y un arma de fuego.

Entre los artículos confiscados figuran una pistola Glock, modelo 23, cinco cargadores y 227 municiones calibre .40.

Sustancias controladas y arsenal ocupados en La Perla durante la noche del lunes, 23 de febrero de 2026. ( Suministrada )

Además, los agentes ocuparon 304 bolsitas de cocaína, 51 de marihuana, 95 píldoras de distintos colores y 11 envolturas con heroína.

La evidencia quedó bajo custodia de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés).