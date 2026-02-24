Agentes adscritos a la División de Inteligencia de San Juan, junto a la Unidad Motorizada de San Juan, realizaron varias intervenciones anoche en la barriada La Perla, en el Viejo San Juan, logrando ocupar sustancias controladas y un arma de fuego.

Entre los artículos confiscados figuran una pistola Glock, modelo 23, cinco cargadores y 227 municiones calibre .40.

Sustancias controladas y arsenal ocupados en La Perla durante la noche del lunes, 23 de febrero de 2026.
Sustancias controladas y arsenal ocupados en La Perla durante la noche del lunes, 23 de febrero de 2026. (Suministrada)

Además, los agentes ocuparon 304 bolsitas de cocaína, 51 de marihuana, 95 píldoras de distintos colores y 11 envolturas con heroína.

La evidencia quedó bajo custodia de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés).

