Un hombre fue arrestado esta madrugada luego de presuntamente agredir con un machete a un agente de la Policía de Puerto Rico en la carretera 816 del barrio Dajaos en Bayamón.

Según el informe preliminar, los hechos se reportaron a eso de las 4:31 a.m., cuando agentes se dirigieron al lugar para investigar una querella relacionada a un caso médico.

Al llegar, los policías se toparon con un hombre de 45 años que se encontraba armado con un machete. En medio de la intervención, y presuntamente sin mediar palabras, el individuo se le acercó de forma súbita a uno de los agentes y lo agredió en el rostro.

Ante la agresión, el uniformado repelió la ataque con su arma de reglamento, hiriendo de bala al presunto agresor.

El hombre fue puesto bajo arresto y transportado a un hospital, donde fue atendido por una herida de bala. Las autoridades indicaron que se encuentra en condición estable.

La pesquisa quedó a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, en unión a la División de Investigaciones de Incidentes de Uso de Fuerza.