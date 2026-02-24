Un escalamiento con pérdidas valoradas en más de $70,000 fue reportado la tarde del lunes en una residencia ubicada en la calle Del Mar de la urbanización Paisajes del Lago, en Luquillo, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la querella, alguien logró acceso al interior de la vivienda y se apropió de una caja fuerte que se encontraba adherida a la pared, además de múltiples artículos de alto valor.

Entre la propiedad hurtada figuran dos relojes Rolex Sea-Dweller 43mm en oro y plata, un reloj Cartier Pasha, dos relojes Bulova, unos lentes Cartier y tres pistolas.

Las armas robadas fueron descritas como una Kimber Ultra RCP11 calibre .40, una Kimber Micro A Sapphire color azul calibre 9 milímetros y una Sig Sauer P-238 calibre .380.

El valor estimado de la propiedad hurtada y los daños asciende a aproximadamente $71,450.

El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo.