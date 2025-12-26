Un ciudadano que retiraba dinero esta madrugada de un cajero automático en la carretera PR-155 del barrio Torrecillas, en Morovis, fue agredido por dos asaltantes para robarle.

Según informó el querellante, a eso de las 3:00 a.m. de hoy, viernes, mientras se encontraba en la gasolinera Gulf para retirar dinero del cajero automático ATM, fue sorprendido por dos asaltantes armados con una pistola y un rifle, quienes lo agredieron.

Los ladrones huyeron con $1,200 en efectivo.

Poco después, una persona lo encontró en el suelo herido y lo transportó a una sala de emergencias. No se informó la condición del hombre herido.

El agente Luis Larregui Rodríguez del distrito de Morovis, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Robos del CIC de Arecibo.