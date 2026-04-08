El director ejecutivo de la Junta de Retiro, Lcdo. Arnaldo J. Ortiz, junto al superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, anunciaron hoy la extensión de beneficios del Plan de Retiro Mejorado para los miembros retirados del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico acogidos a las leyes 447-1951 y 1-1990.

Alrededor de 155 policías se beneficiarán de un pago global de $17,500 representando poco más de $2,700,000 en beneficios.

Ortiz Miranda explicó que “la implementación de este acuerdo de justicia social para este grupo de policías retirados se debe a que no fueron considerados en el Plan de Retiro Mejorado del año 2022. Es importante destacar que el pago de este beneficio es de aplicación al grupo de policías que sirvieron 30 años o más, pero que se retiraron sin cumplir los 58 años de edad, o que alcanzaron la edad de retiro obligatorio de 58 años sin cumplir los 30 de servicio”.

El titular de la Junta de Retiro añadió, en un comunicado de prensa que este beneficio es el resultado del esfuerzo conjunto entre la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Este es un acto de justicia con hombres y mujeres que dedicaron décadas de su vida al servicio de Puerto Rico y que, por diversas circunstancias, no habían sido incluidos en beneficios previamente otorgados. Hoy reconocemos ese sacrificio y reafirmamos nuestro compromiso de velar por el bienestar de nuestros policías, no solo durante su carrera, sino también en su retiro, expresó por su parte el superintendente González.