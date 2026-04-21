El Tribunal de Apelaciones detuvo en la tarde de este martes la orden que emitió la jueza superior Iris Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para que el Departamento de Hacienda le entregue al Senado información contributiva del el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía.

La determinación la tomó luego de que Hacienda, mediante abogados del Departamento de Justicia, así como el propio abogado afectado por la determinación solicitaran revisar la decisión de la jueza. Se insistió en que la información era confidencial.

En la decisión del Apelativo, tomada por el panel de jueces compuesto por Monsita Rivera Marchand, Ana Mateu Meléndez, Lersy Boria Vizcarrondo y Juan Robles Adorno, se expone que la paralización del proceso “no conlleva la adjudicación de las controversias planteadas ante nuestra consideración”.

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El Tribunal, además, no aceptó la petición de comparecencia especial que solicitó Sagardía. Sin embargo, señaló que revisará la decisión de la jueza.

“Tenga la parte recurrida (el Senado) hasta el miércoles, 22 de abril de 2026 en o antes de las 5:00 p.m., para exponer posición. Al concluir el término sin cumplir, procederemos (a analizar la controversia) sin el beneficio de su comparecencia”, se añade en la resolución.

Fue el viernes pasado que la jueza, en una orden escrita, dictaminó que el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, debía entregar al Senado información referente a si Sagardía presentó o no W2 o formularios 480 de abogados que contrató para poder cumplir con sus contratos con el gobierno.

La información la requirió el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para corroborar si Sagardía incumplió o no con los contratos, que no permitían reclutar otro personal para realizar la labor, según se alegó durante la discusión del caso ante Cancio González.

La investigación senatorial se emprendió luego de que Sagardía defendiera públicamente a la exsecretaria de la Vivienda y ahora investigada por el fiscal especial independiente (FEI), Ciary Pérez Peña.