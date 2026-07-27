Apuñalan por la espalda a un hombre en residencial de Ponce
Se desconoce su condición de salud.
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Un hombre fue apuñalado durante la madrugada de hoy, lunes, en el residencial La Ceiba, en Ponce.
Según el informe de novedades de la oficina de prensa de la Policía, a las 5:38 a.m. de hoy, lunes, se alertó a las autoridades a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un hombre herido y al llegar los patrulleros observaron que tenía varias heridas de arma blanca en la espalda.
El perjudicado, quien no ha sido identificado, fue transportado por paramédicos a una sala de emergencias. Al momento se desconoce su condición.
La agente Yara Ortiz, adscrita al precinto Ponce Oeste, investigó preliminarmente el caso y lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.