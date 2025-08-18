Personal del Negociado de Patrullas de Carreteras expidió del 10 al 17 de agosto 11,981 boletos por infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito y por otros delitos, informó el capitán Elvis Zeno.

Durante estas intervenciones se arrestaron a 86 conductores por manejar en estado de embriaguez, 40 por manejar un vehículo sin licencia y cuatro tras ocupar sustancias controladas o violar la Ley de Armas.

Además, los agentes detectaron 12 vehículos con gravamen de desaparecidos y confiscaron otros tres.

Se ocupó una pistola, un cargador, 12 balas, $7,491 en efectivo, dos cigarros con marihuana y dos bolsitas de picadura.

El año pasado para esta fecha se habían reportado 194 muertes por accidentes de tránsito, mientras que hasta ayer 157 caso, para una reducción de 37.

Mientras que en el 2024 a esta fecha no se investigaron accidentes leves y en el 2025 la cifra ascendió a 627.

Este fin de semana se reportaron dos muertes por accidentes de tránsito con peatones.

El viernes, en el kilómetro 2.9 de la carretera PR-543, en Santa Isabel, Anthony Negrón Quiñones, de 28 años, manejaba un Toyota RAV4, color negro, cuando atropelló al peatón José Ríos Torres, de 41 años, quien cruzó desde el negocio Denew River View, sin tomar las debidas precauciones. Este murió en el acto.

El sábado, a eso de la 1:25 p.m. en el kilómetro 220.7 de la carretera PR- 2 en Ponce, mientras la conductora Agnes Judith González Camacho, de 57 años, transitaba en un Hyundai Kona, color blanco y del 2018, impactó con la parte delantera a Luis Toucet, Vargas, de 44 años, el cual cruzó desorientado sin tomar las debidas precauciones.

El peatón resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en la escena.