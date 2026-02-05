Arrestan a dos mujeres y un hombre tras allanamiento en Río Piedras
Tres menores de 8 años, 4 años y 6 meses estaban en el lugar, donde agentes ocuparon una pistola, municiones y dinero en efectivo.
PUBLICIDAD
Dos mujeres y un hombre fueron arrestados esta madrugada en medio de un allanamiento realizado en el residencial Jardines de Selles, en Río Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.
Según datos preliminares, agentes adscritos a la División de Drogas Metropolitana diligenciaban órdenes de allanamiento dirigidas a varios apartamentos del complejo residencial cuando efectuaron las arrestos.
Como parte del protocolo, se notificó al Departamento de la Familia, ya que en el lugar se encontraban tres menores de 8 años, 4 años y 6 meses.
Durante la intervención, las autoridades ocuparon una pistola marca Glock, municiones y una gran cantidad de dinero en efectivo.
Relacionadas
Agentes de la División de Drogas Metropolitana continúan con la investigación.