Dos mujeres y un hombre fueron arrestados esta madrugada en medio de un allanamiento realizado en el residencial Jardines de Selles, en Río Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, agentes adscritos a la División de Drogas Metropolitana diligenciaban órdenes de allanamiento dirigidas a varios apartamentos del complejo residencial cuando efectuaron las arrestos.

Como parte del protocolo, se notificó al Departamento de la Familia, ya que en el lugar se encontraban tres menores de 8 años, 4 años y 6 meses.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon una pistola marca Glock, municiones y una gran cantidad de dinero en efectivo.

Agentes de la División de Drogas Metropolitana continúan con la investigación.