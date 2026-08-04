Sobre medio centenar de vendedores y distribuidores de sustancias controladas en áreas recreativas, canchas, parques y en los predios de escuelas fueron arrestados en la madrugada de hoy, martes, durante el operativo denominado “Espacio Seguro”.

Los agentes adscritos al Negociado de Drogas, Narcóticos y Armas Ilegales de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales (SAOE), diligenciaron 94 órdenes de arresto por violación a la Ley de Sustancias Controladas y una aprehensión a un menor de edad. En total se arrestó a 61 personas, en 25 municipios en su mayoría de las áreas sur y oeste. El total de fianzas ascendió a $8.8 millones.

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El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, reveló durante una rueda de prensa que tienen documentadas 28 transacciones en las inmediaciones de escuelas y 67 en áreas recreativas como resultado de una operación encubierta de cinco meses con una inversión de $25,000.

Se ocupó 134 bolsitas y cinco gramos de cocaína, 399 piezas de crack, una libra y 101 envolturas de marihuana, 30 gramos de fentanilo y 123 decks de heroína.

Sin embargo, no se precisó en qué áreas recreativas se realizaron estas transacciones con los agentes encubiertos o si menores las observaron, solo mencionaron que algunas de ellas ocurrieron en residenciales públicos y otras fuera de estos complejos de vivienda.

“La operación Espacio Seguro representa exactamente el tipo de trabajo que la Policía de Puerto Rico está comprometida en realizar. Atacar el crimen donde más daño hace a nuestra gente y proteger a nuestros niños...cuando una persona decide vender drogas cerca de una de estas áreas no solamente está violando la ley está poniendo en riesgo el futuro de nuestros niños y la tranquilidad de nuestras comunidades”, abundó González Falcón.

Los detenidos no son integrantes de una sola organización criminal, sino que en su mayoría citaban a sus clientes a esas zonas de recreación donde pudo haber niños o adolescentes.

Por su parte, el director de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, Víctor Siaca, explicó que el artículo más severo por el cual se expidieron las órdenes de arresto es el 411-A de la Ley de Sustancias Controladas que tipifica como delito grave la introducción, distribución, venta, posesión o transporte para fines de distribución de sustancias ilegales dentro o en los alrededores de escuelas e instalaciones recreativas. Establece un perímetro de 100 metros radiales.

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“Dependiendo la sustancia que se haya vendido al agente de la Uniformada, estamos hablando de 20 años (de cárcel) en algunas sustancias; 12 años en otras. Se puede agravar la pena dependiendo de cada circunstancia particular de cada individuo que enfrente los cargos y la radicación del (artículo) 411 duplica la pena”, agregó Siaca, al recalcar que cuentan con prueba robusta ya que en la mayoría de los casos se grabaron las transacciones.

Al cuestionarse si se utilizaron drones privados de agentes de drogas para tomar las imágenes de estas, este indicó que no contaban con ese tipo de evidencia en este caso y el superintendente intervino para responder que no iba a hablar sobre las técnicas investigadas.

González Falcón, resaltó una baja en la incidencia de asesinatos en comparación con los dos meses pasados ya que hoy la diferencia en comparación con el año pasado se redujo a siete crímenes más, para un total de 271.

“El mes de julio cerró con 19 asesinatos, la cifra mensual más bajo en más de 34 años”, exclamó el superintendente, lo que atribuyó a las investigaciones realizadas.

El coronel Carlos Cruz, jefe del SAOE, advirtió sobre el problema de las drogas en la juventud que frecuenta los lugares recreativos.

“El problema de las sustancias controladas es un problema que afecta a nuestra juventud. El veneno de las drogas a quien hace más vulnerable es a nuestros jóvenes quienes, precisamente, frecuentan estos espacios recreativos o escuelas y se hacen víctimas de personas como las que arrestamos, cuya presa más fácil es el niño o el joven y nos crean un problema socialmente”, expresó Cruz.