Una discusión entre vecinos por unos trabajos de mecánica en un vehículo chatarra terminó en una violenta agresión con un machete la tarde del lunes en Barranquitas, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:20 p.m. del 3 de agosto, mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la carretera PR-773, kilómetro 2.0, del sector El Farallón.

De acuerdo con la querella, un hombre de 69 años alegó que le reclamó a un vecino de 42 años por estar realizando trabajos de mecánica a un vehículo chatarra, lo que provocó una discusión.

PUBLICIDAD

Durante el altercado, el vecino presuntamente lo atacó con un arma blanca, descrita como un machete, causándole dos heridas: una en el lado derecho de la cabeza y otra en el antebrazo derecho.

Paramédicos llegaron al lugar, le ofrecieron los primeros auxilios al perjudicado y lo transportaron a una institución hospitalaria. No se informó su condición de salud.

La investigación fue referida a la agente Elizabeth Alvarado, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito.