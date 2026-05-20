La Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia radicaron el martes varios cargos criminales contra dos hombres, uno de ellos oficial de custodia del Departamento de Corrección, por delitos de escalamiento, apropiación ilegal, daños y dar falsa información, por hechos ocurridos en Camuy.

Según el informe de la Policía, los acusados fueron identificados como José Orama Rivera, de 25 años y residente de Arecibo, quien es el oficial de custodia, y René J. Vélez Irizarry, de 24 años y residente de Manatí.

Ficha policial de José Orama Rivera, de 25 años y residente de Arecibo, quien labora como oficial de custodia. ( Suministrada )

Las autoridades indicaron que el arresto se produjo en la noche del pasado domingo 17 de mayo, en la carretera PR-488 del sector Medianía, en el barrio Santiago de Camuy, luego de una intervención realizada por agentes adscritos al distrito de Camuy y de la Policía Municipal.

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De acuerdo con la investigación, ambos fueron vinculados a varios escalamientos en residencias en ese municipio. Durante la intervención, la Policía logró recuperar parte de la propiedad hurtada, así como el vehículo que presuntamente utilizaron en la comisión de los delitos.

Ficha policial de René J. Vélez Irizarry, de 24 años y residente de Manatí. ( Suministrada )

El caso fue investigado por el agente Luis Abreu Méndez, adscrito a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Ángel Pérez Rosario, y consultado con la fiscal Yolanda Pitino Acevedo, quien ordenó la radicación de los cargos correspondientes.

Los imputados fueron llevados ante el juez Francisco Ortiz Caraballo, del Tribunal de Utuado, quien encontró causa para arresto contra ambos y les impuso una fianza global de $90,000.

La fianza fue diferida a través del Programa de Servicios con Antelación al Juicio, hasta la celebración de la vista preliminar.