El exalcalde de Loíza Eddie Manso Fuentes fue arrestado por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol durante una intervención de tránsito anoche en la carretera PR-187, frente a los apartamentos Akuatica, en Carolina.

Según el informe de la Policía de Puerto Rico, el incidente ocurrió a eso de las 8:35 p.m., cuando Manso Fuentes, de 64 años, conducía un vehículo y presuntamente impactó con el espejo retrovisor a una sargento de la Uniformada.

“Manso expedía un fuerte olor a alcohol, siendo detenido y llevado al cuartel”, indica la Policía en su reporte.

El resultado arrojó 0.198% de alcohol en su organismo, una cifra que supera el límite legal en Puerto Rico de 0.08%.

El caso fue citado para el próximo 23 de septiembre. La investigación está a cargo de agentes adscritos a la División de Tránsito de Carolina.

Manso Fuentes se desempeñó como alcalde de Loíza entre 2005 y 2017.