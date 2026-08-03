Como resultado del Plan de Trabajo para la prevención de delitos y atender la actividad del municipio “Cierre de Verano” en el pueblo de Aibonito, se arrestó ayer a un motociclista a quien se le ocupó un arma de fuego ilegal.

Según el informe de novedades de la Policía, la intervención ocurrió a las 3:17 p.m. de ayer, domingo, cuando durante una ronda preventiva el agente Armando Miranda, adscrito a la Unidad Motorizada de Aibonito, divisó a un motociclista que transitaba sin el caso protector y lo detuvo en la intersección de la carretera PR-14, frente a la escuela Bonifacio Sánchez.

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Mientras el policía cotejaba la numeración de la motora del conductor de 26 años y residente de Cayey, se percató de un bulto, y le preguntó si poseía licencia para portar armas de fuego y este respondió que no.

El policía ocupó una pistola Ruger modelo LCP calibre .380 con 8 municiones y un cargador, y le confiscó además una motora Fengy Tank año 2024.

El caso fue consultado con el fiscal Juan Santos, de la Fiscalía de Aibonito, quien instruyó dejarlo ingresado en la celda para la posible radicación de cargos criminales en el día de hoy.